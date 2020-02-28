Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году оно выпадает на 1 марта. В этот день запрещено делать ряд вещей.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:

Не ешьте и не пейте слишком много.

Церковью в этот день запрещено веселиться и устраивать сжигание чучела. Также верующим запрещено прыгать через костер - все это языческие традиции.

В этот день вы должны простить человека, который попросит об этом, чтобы с чистой душой начать поститься.

Нельзя в этот день жаловаться, ругаться, ссориться и предаваться негативным эмоциям.

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