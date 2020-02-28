Прощеное воскресенье: что категорически запрещено делать [ Редактировать ]
Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году оно выпадает на 1 марта. В этот день запрещено делать ряд вещей.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:
- Не ешьте и не пейте слишком много.
- Церковью в этот день запрещено веселиться и устраивать сжигание чучела. Также верующим запрещено прыгать через костер - все это языческие традиции.
- В этот день вы должны простить человека, который попросит об этом, чтобы с чистой душой начать поститься.
- Нельзя в этот день жаловаться, ругаться, ссориться и предаваться негативным эмоциям.
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Ранее мы писали о том, как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье. Смотрите, какие традиции и приметы существуют в этот день.
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