Принц Гарри вместе с американским музыкантом Джоном Бон Джови запишут новую версию песни Unbroken. Об этом пишет "Свідок".

Запись песни состоится в лондонской студии Abbey Road.

"Изначально рок-музыкант написал Unbroken для американского документального фильма "To Be of Service", в котором рассказывается о ветеранах с ПТСР. Затем он подарил песню принцу, по инициативе которого в 2014 году были созданы "Игры непокоренных"", - говорится в сообщении.

"Я дам ему бубен и посмотрю, что у него получится", - пошутил Бон Джови по поводу их предстоящей встречи.

К слову, встреча с Джоном Бон Джови станет одним из последних мероприятий, в котором Гарри участвует в качестве старшего члена королевской семьи.

