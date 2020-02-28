В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу".



Що ви думаєте про ескалацію у Сирії між Росією та Туреччиною і про втягування у цей конфлікт НАТО та країн Заходу? Чи не зменшиться на цьому тлі увага Заходу до війни на Донбасі?

Така ескалація в Сирії говорить про те, що світ безповоротно змінюється. Це той світ, до слабким державам немає чого робити. Україна для себе має зрозуміти, що НАТО не зможе допомогти Туреччині з агресією. Вони будуть робити це виключно власними силами.



Соціологічні опитування показують, що довіра українців до влади знижується. Більшість виборців знову не довіряє Верховній Раді та урядовцям. Зберігається довіра тільки до Володимира Зеленського особисто. Як ви це пояснюєте? Та куди може призвести нашу політичну систему така тенденція у настроях виборців? Чи очікуєте ви значних кадрових змін у владі?

Ці зміни можуть привести до поразки в наступних виборах. Зеленський своїми розмовами про зарплати вчителів в тисячі доларів роздмухував сподівання виборців. Вони обманювали людей, коли обіцяли негайне припинення війни на Донбасі та фантастичні зарплати.



Депутати продовжують йти за процедурою розгляду поправок до земельної реформи. Та у монобільшості кажуть, що у них є більше 226 голосів за законопроект про землю. Якщо парламент ухвалить цей закон, якою буде реакція тих людей, хто вже місяцями протестує проти земельної реформи?

Це буде катастрофічна ситуація для країни, оскільки ми продамо свою землю за безцінь. Реакція суспільства буде жорсткою.