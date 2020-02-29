Заявление Пристайко об отказе праздновать 9 Мая - это смесь цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности.

Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?

И в первом, и во втором случае Пристайко, это дипломатическое недоразумение, обязан подать в отставку. Поскольку не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики вятровичей и прочего политического сброда.

Пристайко не имеет права решать за государство Украина. И уж тем более за весь, как он выразился, «европейский континент».

Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искуственно созданными проблемами – «Армія. Мова. Віра». Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма.

Эти выводы украинскому обществу еще только предстоит сделать, чтобы неонацизм не поднимал голову в центре Европы, а вятровичи, марушинцы, парубии и прочая нечисть навсегда остались на свалке истории.

Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок.

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"