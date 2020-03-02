Авиакатастрофа МАУ: в Украину прилетит делегация из Ирана [ Редактировать ]
В Украину прилетит делегация из Ирана с новостями по делу авиакатастрофы МАУ. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Коронавирус не помешал нам проводить работу, у нас есть посольство на месте, у нас есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет с собой новости, которые мы все ожидаем уже довольно долгое время", - сказал он.
Пристайко также рассказал, что в Украину приедет министр иностранных дел Канады и они организуют совместный телефонный разговор с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
"Думаю, что за пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом происходит расследование, работа, в частности, с черными ящиками и относительно компенсаций", - сказал Пристайко.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке.
На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них было 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
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