На порозі війни. Градус напруження між Туреччиною та сирійськими урядовими силами, підтримуваними Росією наростає. Після авіаудару асадівських військ по турецьких підрозділах у провінції Ідліб минулої п'ятниці, Анкара продовжує стягувати сили до лінії розмежування та обстрілювати ключові військові об'єкти сил Асада. Деталі у сюжеті Аліси Орлової.

Втрати сил Асада уже досить значні. І це лише початок - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу в Анкарі. Жодного дня тиші у зоні деескалаці в Провінції Ідліб з 28 лютого і справді не було. У суботу повітряні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром проурядових сил в передмісті Алеппо.

Після цього командування сирійського керманича перекинуло усю авіаційну техніку на інший аеродром в районі Нейраб. Однак і той зазнав ударів турецької армії. А напередодні турецькі винищувачі збили два літаки військово-повітряних сил Сирії. Льотчики встигли катапультуватися. У свою чергу, сирійські сили ППО знищили шість ударних безпілотників Туреччини. Після цього Дамаск оголосив про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.

У ніч проти 28 лютого в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаудару асадівських військ загинули 33 турецьких військових. У Міноборони РФ одразу заявили - вони, мовляв, перебували у "бойових загонах" терористів. Після цієї заяви президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову із путіним. Запропонував Москві відступитися у Сирії, і дати Анкарі можливість самій реагувати на дії підрозділів, лояльних Асаду.

"Я сказав це Путіну. Що ви там робите? Якщо вам потрібна на тій теритрії база - будуйте, але не стійте на нашому шляху. Залиште нас один на один з режимом. Ми будемо діяти так, як необхідно", - говорить Реджі Тайіп Ердоган, президент Туреччини.

Також лідери домовилися про особисту зустріч. Вона може відбутися 5 або 6 березня. Тим часом у Туреччині зростають антиросійські настрої. Турецьке суспільство чітко розуміє, хто стоїть за вбивством їхніх військових в Сирії.

"Загинуло 33 наших солдати. Ми сумуємо за ними. І вважаємо, що саме Росія несе за це відповідальність. Вона завжди стоїть за лаштунками. Ми зібралися тут, щоб продемонструвати своє ставлення до цього", - говорить Хакан Текіс, протестувальник.

"Ми тут, щоб висловити протест проти російського імперіалізму, планів Росії на Близькому Сході та її масових вбивств", - говорить Суїп Койтак, протестувальник.

Частину провінції Ідліб продовжують контролювати сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина. Анкара вимагає, щоб асадівські війська відійшли за межі зони деескалації. У Дамаску натомість наполягають, що в Ідлібі перебувають бойовики-терористи, які вчиняють постійні вилазки проти сирійської армії і союзних їй російських сил.

Конфлікт загрожує також новою хвилею біженців до Європи: Туреччина повідомила, що надалі не буде буферною зоною для мігрантів. За словами Ердогана, 18 тисяч осіб вже перетнули кордон, і ця кількість зростатиме. З грудня через бойовї дій в Ідлібі кинути свої будинки змушені були сотні тисяч сирійців.