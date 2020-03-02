Китай звітує про успіхи в боротьбі з короновірусом. Тоді як поза межами Піднебесної - кількість хворих зростає. Подробиці - в матеріалі.

Із понеділка на роботу. Пекін повертається до звичного життя. Через спалах коронавірусу тисячам людей продовжили відпустки, які почалися ще на китайський новий рік. Чимало компаній дозволили співробітникам працювати з дому. Нині деякі вже повертаються в офіси.

"Звичайні співробітники ще відпочивають удома, але я - керівник відділу, тому вже маю бути на місці. Ми зараз виходимо на роботу по змінах. Половина персоналу одного дня, інша - наступного", - говорить Лі Янган, фінансист.

Оговтується й економічна столиця Піднебесної - Шанхай.

"Сьогодні в метро вже не проштовхнутися. Усі ще в масках, але ситуація нормалізується. Думаю, скоро все скінчиться", - говорить Янг Янг, житель Шанхая.

Китайський уряд звітує про успіхи. За останню добу захворіло найменше людей від кінця січня. А державні телеканали показали двох пацієнтів із провінції Хубей - епіцентру спалаху коронавірусу. Обом за дев'яносто, і обидва здолали вірус.

Водночас за межами Китаю Ковід-19 поширюється швидше. За кількістю інфікованих на другому місці Південна Корея. Хворих - понад чотири тисячі. Половину випадків пов'язують із релегійною сектою з міста Тегу. Лідерів громади планують судити за вбивство. Очільник секти публічно вибачився перед корейцями.

"Ми намагалися зупинити поширення вірусу, але не вдалося. Я вдячний уряду за зусилля по боротьбі з хворобою. І прошу пробачення", - говорить Лі Ман Хі, засновник організації "Церква Ісуса Сінчонджі".

За смертністю від Ковід-19 після Китаю - Іран. Офіційно кількість хворих там наближається до тисячі. Утім, за деякими даними, інфікованих може бути в десятки разів більше.

В Ізраїлі підтверджених випадків лише 10. Але на домашньому карантині більш як 5 тисяч людей. Це ті, хто відвідав країни, де епідемія більш масштабна, й ті, хто контактував з інфікованими. Та й ці люди голосують на сьогоднішніх парламентських виборах у масках і рукавичках. Для них встановили спеціальні намети.

"Так, вірус - це, звичайно, страшно. Але що ми можемо вдіяти? Намагаємося уникати натовпу, поменше виходити з дому. І сподіваємося на краще".

"Я знаю, що ізраїльські вчені вже розробляють вакцину проти коронавірусу. Тому не дуже переймаюся. Ось прийшов голосувати, все в нормі, паніки немає".

У Європі хвороба уражає нові країни. Чехія, Португалія, Андорра. У Брюсселі застерігають - небезпека зростає. Утім, про контроль у межах Шенгену поки що не йдеться.

"Європейський центр із профілактики і контролю захворювань підвищив ступінь ризику для жителів Євросоюзу із середнього до високого. Іншими словами, поширення вірусу триває", - говорить Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Комісії.

У Франції скасовано масові заходи, в Італії - продовжили карантин у навчальних закладах. Там уже понад півтори тисячі хворих. Друга за кількістю хворих у ЄС - Німеччина. Влада теж не виключає можливості скасування занять. Тамтешній міністр внутрішніх справ уже вдався до профілактичних заходів. Офіційно оголосив, що відмовляється від рукостискань.

За океаном - у Сполучених Штатах - жертвами Ковід-19 стали вже двоє людей, кількість інфікованих зростає. При цьому на адміністрацію Дональда Трампа обрушився шквал критики. Мовляв, масштаби загрози навмисне применшують.