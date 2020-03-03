Зірок шоу-бізнесу перетворили на овочі [ Редактировать ]
Зіркові образи з харчів. Американська стилістка Дана Поїнт відтворює з овочів та фруктів сукні, у яких зірки кіно та шоу-бізнесу з'являються на червоних доріжках.
Зокрема, співачки Ріанна та Леді Ґага "вдяглися" у моркву, а Дженіфер Лопес була вбрана у брюссельську капусту. Відео стилістка викладає у соцмережі, там воно неабияк популярне.
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