Співачки Ріанна та Леді Ґага "вдяглися" у моркву, а Дженіфер Лопес була вбрана у брюссельську капусту

Зіркові образи з харчів. Американська стилістка Дана Поїнт відтворює з овочів та фруктів сукні, у яких зірки кіно та шоу-бізнесу з'являються на червоних доріжках.

Зокрема, співачки Ріанна та Леді Ґага "вдяглися" у моркву, а Дженіфер Лопес була вбрана у брюссельську капусту. Відео стилістка викладає у соцмережі, там воно неабияк популярне.