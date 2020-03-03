Карантин в Украине: министр назвала условие [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала условие карантина в Украине из-за коронавируса. Так, по ее словам, он будет вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных. Об этом сообщается на телеканале "Украина 24".
Так, она заявила, что специалисты постоянно мониторят ситуацию, с конца января созданы противоэпидемические комиссии в каждой области.
Она призвала не паниковать и напомнила, что "основной вопрос в распространении коронавируса - самоизоляция, которая минимизирует передачу инфекции".
"На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны", - отметила Скалецкая, добавив, что Минздрав рассматривает несколько планов по развитию ситуации в стране.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
Украина готова "бороться" с коронавирусом 4 месяца - Скалецкая
В пятницу, 28 февраля, глава Минздрава Зоряна Скалецкая сделала заявление
Скалецкая показала селфи из временного кабинета в Новых Санжарах
В пятницу, 21 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поселилась в медцентре
Ситуация в Новых Санжарах: у президента рассказали о реакции Зеленского
Четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский почти весь день посвятил ситуации в Новых Санжарах
З Китаю евакуюють українців, які погодилися на карантин - МОЗ
Зараз у провінції перебуває 84 українці, 49 із яких погодилися на евакуацію. Окрім наших співвітчизників, на борту літака буде 25 іноземців
У МОЗ оприлюднили умови евакуації українців з Уханя
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька зазначила, що з триває запланована процедура