Во вторник, 3 марта, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала условие карантина в Украине из-за коронавируса. Так, по ее словам, он будет вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных. Об этом сообщается на телеканале "Украина 24".

Так, она заявила, что специалисты постоянно мониторят ситуацию, с конца января созданы противоэпидемические комиссии в каждой области.

Она призвала не паниковать и напомнила, что "основной вопрос в распространении коронавируса - самоизоляция, которая минимизирует передачу инфекции".

"На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны", - отметила Скалецкая, добавив, что Минздрав рассматривает несколько планов по развитию ситуации в стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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