Во вторник, 3 февраля, мэр Киева Виталий Кличко заявил о новых мерах защиты от коронавируса, которые вводятся в Киеве. Все это - из-за зафиксированного случая заражения в Украине. Отметим, что Кличко поручил ежедневно проверять состояние здоровья в школах и детских садиках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Известно, что в столице подготовили базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно размещенные корпуса.

Подготовили две специализированные группы экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Власти Киева заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.