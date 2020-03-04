В парламенте Ирана обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
У 23 членов парламента Ирана из 290 обнаружили инфицирование коронавирусом.
Об этом заявил заместитель спикера парламента Ирана Абдулы Реза Мисри со ссылкой на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, передает CNN.
Отмечается, что заболели примерно 8% от всех членов парламента.
Депутаты призвали прекратить контакты с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
В открытом письме спикер также выступал за продолжение отмены открытых сессий в парламенте.
Ранее сообщалось, что в Иране протестующие сожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом. Также у вице-президента Ирана обнаружили коронавирус.
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