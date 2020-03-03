Во вторник, 3 марта, стало известно, что Китай будет эвакуировать своих граждан из пораженных коронавирусом территорий Ирана. Об этом сообщает издание Global Times.

Сообщается, что сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили информацию, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай.

Отмечается, что приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране.

По прибытию в Китай, эвакуированные должны будут пройти 14-дневный карантин.

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