Эпидемия коронавируса: Китай эвакуирует своих граждан из Ирана [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, стало известно, что Китай будет эвакуировать своих граждан из пораженных коронавирусом территорий Ирана. Об этом сообщает издание Global Times.
Сообщается, что сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили информацию, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай.
Отмечается, что приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране.
По прибытию в Китай, эвакуированные должны будут пройти 14-дневный карантин.
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