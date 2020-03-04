Компания Google приняла решение отменить свою ежегодную конференцию для разработчиков из-за вспышки коронавируса. Как сообщает The Verge, соответствующее заявление компания разослала журналистам.

Речь идет о мероприятии Google I/O, на котором компания обычно представляет свои новые продукты, в том числе новые версии Android.

Читайте также Google закрывает бесплатный Wi-Fi

"В связи с опасениями из-за коронавируса (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ВОЗ и других органов здравоохранения мы решили отменить очное мероприятие Google I/O на арене Shoreline", – говорится в сообщении Google.

В компании утверждают, что все, кто купил билеты на конференцию, смогут вернуть потраченные деньги в полном размере.

Отмечается, что Google также рассматривает возможность проведения конференции в другом формате.

Конференция Google I/O 2020 должна была состояться 12-14 марта в Амфитеатре Шорлайн (Shoreline Amphitheatre) в Маунтин-Вью (Калифорния) неподалеку от штаб-квартиры компании Googleplex.

Ранее мы писали о том, что Лувр закрыли из-за коронавируса. Также в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

По состоянию на 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.