Майкл Блумберг вийшов із президентських перегонів у США. Мільярдер так вчинив після упевненої перемоги, яку здобув колишній віце-президент США Джо Байден у так званий "Супервівторок".

Він переміг у дев'яти штатах із 14, де цього дня відбувалося голосування. Водночас Блумберг у більшості штатів посів третє або четверте місце.

Після поразки мільярдер закликав виборців об'єднатися навколо Джо Байдена як єдиного кандидата від Демократичної партії.