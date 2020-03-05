Експерти ВООЗ допоможуть Україні у боротьбі із коронавірусом [ Редактировать ]
Дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я прямують до України. Про це повідомив керівник "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін.
Перша розпочнеться вже сьогодні, триватиме до сьомого березня і допоможе розробити план готовності держави до протидії коронавірусу.
Друга місія прибуде наступного тижня, її мета - розширити методи діагностики захворювань. Також, за словами Кузіна, міністерство спільно з ЮНІСЕФ проводить тренінги для лікарів інфекційної ланки.
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