Перша місія розпочнеться вже сьогодні

Дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я прямують до України. Про це повідомив керівник "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін.

Перша розпочнеться вже сьогодні, триватиме до сьомого березня і допоможе розробити план готовності держави до протидії коронавірусу.

Друга місія прибуде наступного тижня, її мета - розширити методи діагностики захворювань. Також, за словами Кузіна, міністерство спільно з ЮНІСЕФ проводить тренінги для лікарів інфекційної ланки.