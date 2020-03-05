В США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров.
Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев.
"Мы приветствуем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украина-США", - говорится в сообщении.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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