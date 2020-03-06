У Чернівцях відсьогодні карантин у всіх навчальних закладах. На такий крок місцева влада пішла, аби зменшити ризик зараження на коронавірус. Саме там, нагадаю, зафіксований перший і єдиний в Україні випадок інфікування. Яка зараз ситуація в місті, чи є паніка і як почувається хворий - усі деталі розповість Ольга Паламарюк.

Всі на карантин. Із сьогоднішнього дня навчальні заклади у Чернівецькій області зачинені. Відповідне рішення напередодні ввечері прийняли на комісії з надзвичайних ситуацій.

"У всіх навчальних закладах, крім дитячих садочків, на території області, в т.ч. в місті Чернівці, призупинено процес навчання - з завтрашнього дня і до 22 березня. На 14 днів", - говорить Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова.

Також в області запровадили обмеження на масові заходів. Усі концерти та виступи - перенесли. Як запевняють в обладміністрації, - це вже дало результат.

"Обмежувальні заходи із припиненням тимчасового навчального процесу в освітніх закладах області мають свій ефект - у тому числі по суттєвому зменшенні автомобільного потоку в Чернівцях і на території області", - говорить Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації.

В інфекційному відділення обласної лікарні наразі перебувають семеро осіб: один чоловік, в якого підтверджений Covid-19 і ще шестеро контактних. Усіх наразі перевіряють.

"Шостий випадок - було госпіталізовано пізно ввечері. Це жінка, наша краянка, мешканка Чернівецької області, яка не перебувала за межами країни, але мала контакт з однією з тих людей, які наразі перебувають госпіталізованими з підозрою", - говорить Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Що стосується тест-систем на визначення вірусу, їх в області очікують не раніше ніж за тиждень.

"12 березня необхідні для нашої лікарні, області тест-системи будуть доставлені до України. Фірма-постачальник отримає їх 12 березня. З того моменту ми організуємо якнайшвидшу доставку їх до нашого міста", - говорить Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації.

А от інфекційне відділення обласної лікарні зачинили для відвідувачів та журналістів. На всіх воротах - замки. На такий крок місцева влада пішла, аби медійники не турбували людей, яким і так зараз нелегко. Окрім того, вже найближчим часом для медиків за кошти Держрезерву закуплять засоби захисту на чотири мільйони гривень.