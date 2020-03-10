Кабмин назначил и.о. министра культуры [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил Светлану Фоменко и.о. министра культуры. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкульта.
Согласно информации, и.о. министра назначена Фоменко, а первым замом - Анатолий Максимчук. Государственным секретарем является Артем Биденко, а другими заместителями - Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сивирин.
К слову, с апреля 2016 года и до назначения Фоменко была первым заместителем министра культуры Украины.
Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики и и.о. министра образования.
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