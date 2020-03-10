Делегация "Оппозиционной платформы - За жизнь" встретилась в Москве с руководством и депутатами Госдумы [ Редактировать ]
10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.
Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата"", которая состоялась в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция".
Так, депутаты Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова провели встречу со своими российскими коллегами - депутатами Государственной Думы Российской Федерации.
В частности, в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, а также депутаты Николай Рыжак и Вадим Деньгин.
Кроме того, свою поддержку и солидарность с мирными инициативами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пришли выразить глава фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов и глава фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов, первые заместители председателя Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков.
Парламентарии Украины и России обсудили тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских соглашений, безальтернативность которых признана во всем мире.
На брифинге, посвященном итогам встречи, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", глава украинской делегации Виктор Медведчук поблагодарил российских коллег за то, что они нашли время для переговоров.
"Несмотря на то что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием депутатов и руководства Госдумы, они нашли время, чтобы обсудить вопросы, связанные с реализацией Минских соглашений. Для того чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине", - отметил Медведчук.
Украинский парламентарий рассказал, что в Украине очень сложная ситуация, которая, к сожалению, продолжается и при новой власти. Поэтому украинская оппозиционная сила занимается реализацией одного из серьезнейших шагов, который именуется "Парламентское измерение "нормандского формата"", подчеркнул он.
Виктор Медведчук добавил:
Так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент РФ Владимир Владимирович Путин в декабре на встрече, когда мы проинформировали его о создании межфракционного депутатского объединения в стенах Верховной Рады Украины и предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции, Германии.
По мнению украинского политика, главы государств, принимающие активное участие в "нормандском формате", могут оказать содействие в первую очередь депутатам Верховной Рады Украины, чтобы реализовать Минские соглашения, основная часть и базис которых заключаются в принятии ряда законов, касающихся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию.
Виктор Медведчук также рассказал, что "следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов - Украины, России, Германии, Франции".
"Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине", - резюмировал Виктор Медведчук.
В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал миротворческие инициативы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Без диалога нет доверия, без доверия нет развития", - заявил он.
Вячеслав Володин также подчеркнул, что в рамках встречи стороны договорились о конкретных шагах, которые будут объединять, а не раскалывать.
"Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной. Наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия для того, чтобы именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию Минских соглашений", - подытожил председатель Госдумы России.
Украинские и российские законодатели пришли к выводу, что необходимо развивать украинско-российское сотрудничество в интересах обеих стран.
Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.
Этой идее - подключить парламенты Украины, России, Франции и Германии к мирному урегулированию на Донбассе - дал высокую оценку президент РФ Владимир Путин 20 декабря прошлого года, а уже 24 декабря состоялась встреча Виктора Медведчука и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.
Напомним, 23 января 2020 года Виктор Медведчук провел презентацию "Парламентского измерения "нормандского формата"" в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента.
А 28 января 2020 года в Берлине, представляя эту инициативу, Виктор Медведчук провел ряд встреч с депутатами, представляющими крупнейшие фракции Бундестага: социал-демократами, христианскими демократами и "Альтернативой для Германии".
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