Курс валют на 12 марта [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 25,3135 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
по теме
Карантин в Украине: киевляне "сгребают" продукты и обналичивают карты
В среду, 11 марта, киевляне массово начали скупать продукты питания и снимать деньги
Министры отказались от своих премий до конца года - Шмыгаль
Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер
Под Донецком женщина избила 3-летнюю дочь
В Донецкой области в Бахмуте произошло страшное происшествие
В Киеве на Оболони мужчина спровоцировал тройное ДТП
В среду, 11 марта, в Киеве на улице Полярная произошло масштабное ДТП
Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы
Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе"