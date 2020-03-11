Паника на мировых финансовых рынках, вызванная эпидемией коронавируса и падением цен на нефть, угрожает катастрофой для украинской экономики. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, необходимо, чтобы уже на ближайшем заседании Верховной Рады правительство представило план экстренных мер по предотвращению падения экономики. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания парламентского комитета по обороне и нацбезопасности.

"Финансовый рынок лихорадит с самого начала недели. Как и предупреждала оппозиция, международный спекулятивный капитал выводит из страны средства, которые в прошлом году были привлечены для покупки облигаций внутреннего госзайма. Курс гривны по отношению к доллару снижается на 40-50 копеек ежедневно, и никто не понимает, на какой отметке он остановится. Падают мировые цены на продукцию украинского экспорта: за последние 3 недели стоимость пшеницы упала на 10%, кукурузы - на 3%. Ожидается падение цен на руду и металлы, которое последует вслед за падением нефтяного рынка. Всё это напоминает события осени 2008 года, которые дорого обошлись стране и её гражданам. Поэтому необходимо, чтобы уже на ближайшем заседании парламента Кабмин представил план экстренных мер по предотвращению падения экономики. В их числе обязательно должен быть пересмотр бюджета, где нужно зарезервировать средства для борьбы с последствиями эпидемии и кризиса", - заявил народный депутат.

Политик сообщил, что европейские правительства уже предлагают принять меры по поддержке национальных производителей из-за падающего потребления. Среди таких экстренных мер - налоговые каникулы для бизнеса, вынужденного на время эпидемии закрыть производство, выплаты домохозяйствам для стимулирования спроса, дополнительные трансферты пострадавшим территориям, выдача доступных кредитов.

"В Украине для стабилизации социально-экономической ситуации нужны не только экономические, но и политические шаги. Необходимо как можно быстрее остановить войну, которая усугубляет кризис. Выполнение Минских соглашений - уже не просто пожелание, а реальная необходимость. Необходим новый газовый контракт, который обеспечит удешевление топлива для Украины. Необходимо восстановление экономических связей, прерванных в последние шесть лет. Сейчас не время меряться политическими амбициями, время принимать меры по спасению страны и ее граждан", - подытожил Сергей Левочкин.