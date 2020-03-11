У пасажира рейсу "Дубай-Київ" запідозрили коронавірус [ Редактировать ]
В аеропорту "Бориспіль" у одного з пасажирів рейсу Дубай-Київ запідозрили коронавірус. Присутніх на борту деякий час тримали в літаку, але з часом таки відпустили.
В прес-службі летовища відмовились давати коментарі щодо інциденту і стану здоров'я пасажира. Але зазначили, що аеропорт діяв згідно з інструкціями. Літак розмістили на спеціально відведеній стоянці.
На борту працювали співробітники санітарно-карантинного підрозділу МОЗ. Вони оглянули пасажирів і провели температурний скринінг. Після чого присутні пройшли митний контроль.
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