В аеропорту "Бориспіль" у одного з пасажирів рейсу Дубай-Київ запідозрили коронавірус. Присутніх на борту деякий час тримали в літаку, але з часом таки відпустили.

В прес-службі летовища відмовились давати коментарі щодо інциденту і стану здоров'я пасажира. Але зазначили, що аеропорт діяв згідно з інструкціями. Літак розмістили на спеціально відведеній стоянці.

На борту працювали співробітники санітарно-карантинного підрозділу МОЗ. Вони оглянули пасажирів і провели температурний скринінг. Після чого присутні пройшли митний контроль.