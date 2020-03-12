Требуем привлечения к ответственности должностных лиц ВР за попытки сорвать мирные переговоры парламентариев Украины, России, Германии и Франции [ Редактировать ]
11 марта 2020 года пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины распространила адресованное представителям СМИ заведомо ложное, необъективное сообщение, унижающее честь и достоинство народных депутатов Украины в глазах европейских парламентариев, дискредитирующее Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", которое было создано в Верховной Раде Украины 12 ноября 2019 года, официально функционирует и наделено правосубъектностью для осуществления политической государственной деятельности и реализации своих полномочий как представителей Украинского народа.
С подачи аппарата Верховной Рады были обнародованы не соответствующие действительности данные о том, что якобы народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" совершили частную поездку для встречи с представителями Госдумы и президентом Российской Федерации.
Именно объединение инициировало необходимость начала диалога парламентариев стран Франции, Германии, Украины и Российской Федерации для возможного предоставления основания главам государств "нормандской четверки" по установлению мира на Донбассе. 23 января 2020 года такая презентация прошла в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента, а 28 января 2020 года в Берлине Виктор Медведчук провел ряд встреч с депутатами, представляющими крупнейшие фракции Бундестага: социал-демократами, христианскими демократами и "Альтернативой для Германии".
Реализуя цели межфракционного объединения, при поддержке со стороны парламентариев Франции, Германии и Российской Федерации, 10 марта представители межфракционного объединения встречались с депутатами Госдумы и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе этих встреч было принято решение об инициировании Международного общего форума парламентариев указанных стран "Парламентское измерение "нормандского формата"" на ближайшие месяцы.
Аппарат Верховной Рады Украины в силу статьи 7 Регламента Верховной Рады Украины по своим функциональным обязанностям не полномочен давать политические оценки деятельности как депутатских фракций, так и отдельных депутатов Украины и вмешиваться в их деятельность.
В соответствии со статьей 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" народные депутаты Украины, не имеющие специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеют право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств. Подобные встречи не могут расцениваться как частная инициатива народных депутатов, а являются актом осуществления политической и государственной деятельности и реализацией своих полномочий как представителей Украинского народа.
При этом в отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан и не наносить своими поступками вреда Украине, ее гражданам.
И именно с этой целью делегация Межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" осуществила визит в Российскую Федерацию - восстановить мир и экономическую безопасность государства.
Однако аппарат Верховной Рады злоупотребил своими полномочиями - его преднамеренные деструктивные действия основаны на циничной лжи и являются попыткой преступного вмешательства в деятельность народных депутатов Украины с целью ограничения их политической деятельности, прав и свобод с одновременным отбеливанием бездействия государственных правительственных институтов относительно прекращения вооруженного противостояния на Востоке Украины.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от председателя Верховной Рады Украины принять дисциплинарные меры относительно противоправных действий должностных лиц аппарата ВР, правовой оценки их действий и привлечения к ответственности.
Также мы требуем опровергнуть и отозвать распространенную информацию.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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