В Полтавской области мужчина забил насмерть соседа из-за музыки [ Редактировать ]
В Полтавской области жителя Карловки подозревают в избиении своих соседей, в результате чего один из них скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Отмечается, что ранее произошел конфликт между 43-летним мужчиной и его соседями, которые громко слушали музыку и мешали отдыхать.
"Во время выяснения отношений подозреваемый кулаком ударил в грудь 58-летнего потерпевшего, а когда тот упал, нанес ему еще несколько ударов ногой. Через неделю избитый умер в больнице. Его 34-летний сын от рук злоумышленника получил легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Карловский отдел Кобеляцкой местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении жителя Карловка по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
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