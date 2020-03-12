Україна закриє більшість КПП на кордонах із Євросоюзом, - таке рішення напередодні прийняли на нараді Міністерства охорони здоров'я та Держприкордонслужби.

З понад 200 пунктів пропуску працюватимуть лише 49. За нашими ЗМІ, вже з четверга будуть перекриті усі КПП на кордоні з Євросоюзом: Польщею, Угорщиною, Румунією, тощо. Закриють і піші переходи у Шегинях та Раві Руській, що на Львівщині.

Карантин триватиме до третього квітня. Наші журналісти поїхали на україно-румунський кордон. Яка там ситуація і чи збільшився потік подорожуючих, - розкаже Ольга Паламарюк.

У посиленому режимі працюють усі 14 пунктів пропуску у Чернівецькій області. Прикордонники в масках та рукавичках. Вимірюють температуру всім, хто в'їжджає та виїжджає з України.

36.3, 36.3. Добре, щасливо, проїжджайте!

Це - пункт пропуску "Порубне". На кордоні з Румунією цілодобово чергують медики. Вони перебувають у так званій карантинній зоні - ось у цій будівлі на території КПП. Їх кличуть, коли виявляють у подорожувальників високу температуру.

Ми з Сучави, прямуємо додому. Мусять провіряти, страхуються.

Борис Нагерняк, вартовий шлагбаума Чернівецького прикордонного загону:

Якщо температура від 37.2 до 37.9 - видаємо довідки про самоізоляцію. Якщо вище - відводимо в спеціальне місце - карантин, де ними займаються медики.

За останні два дні хворих тут не виявили. І поки що жодний з КПП на карантин не закривали.

Сергій Бровко, начальник пресслужби Чернівецького прикордонного загону:

Пункти пропуску, станом на 12 годину, працюють ритмічно по всій ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Жодних проблемних питань, які би вплинули на функціонування пропускних операцій не відбувається і не відбувалося.

В область уже надійшла гуманітарна допомога від Всесвітньої організації охорони здоров'я. 600 комплектів біозахисту розподілять між медустановами. Також очікують і на партію тест-систем.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

Ми замовляємо дві різні тест-системи. Замовляємо тест-системи, які можуть діагностуватися лише у лабораторному центрі нашому - вони є більш ефективними, бо можуть показати захворювання з першого дня. Швидкісні тести не показують таку ефективність.

Загалом, у регіон мають доправити 200 швидкісних тест-систем. Їх передадуть лікарям інфекційного відділення та бригадам швидкої допомоги.