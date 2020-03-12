Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки на предприятие "АвтоЗАЗ" в г. Запорожье.

"Сегодня стоит вопрос о реанимации промышленности в целом по стране. Нас напрасно убеждают в том, что агропромышленный комплекс вытащит страну и сделает ее успешной и самодостаточной. Так не бывает в мире. Если нет промышленности в стране – она не успешна и экономически не развита", - подчеркнул политик.

По мнению Юрия Бойко, есть ряд решений, которые смогут восстановить промышленное производство и поднять экономику.

"Когда рассматривается состояние дел в экономике, в первую очередь нужно определить отрасли, которые могут дать быстрый эффект и стать локомотивом для движения вперед всей экономики и создания рабочих мест на самих предприятиях, у смежников. Нет ни одной успешной страны, где государство четко и жестко не контролировало бы ведущие отрасли и не помогало бы им. Судостроительная отрасль, космическая, автомобильная, электромашиностроения - базовые отрасли, которые нам достались в наследство, развивались и имели традиционные рынки - каждая из этих отраслей должна иметь отдельную программу развития. Это то, чем нужно заниматься, чтобы восстановить индустриальный потенциал нашей страны. Например, автомобильной промышленности нужно дать налоговые льготы, ввести заградительные пошлины, чтобы не ввозили сюда старые автомобили, которые уничтожают наше производство и экологию. Такие предприятия, как "АвтоЗАЗ", где есть полный цикл производства, - как никто требуют поддержки государства", - отметил парламентарий.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что восстановлением промышленного потенциала и развитием экономики должны заниматься люди с профессиональным подходом и опытом.

"Восстановление промышленности должно идти предметно и с участием профессионалов. Мы не видели таких в предыдущем правительстве, куда назначали людей, не имеющих профессионального и жизненного опыта, опыта работы в промышленности. За полгода они значительно ухудшили ситуацию в экономике страны. Я благодарен людям, занимающимся промышленным производством, у которых не опустились руки и которые знают, что делать. Наша задача - помочь им пережить этот сложный период и выйти из него. Надеюсь, что ситуация в стране будет меняться и начнут, наконец, обращать внимание на промышленность, а не заниматься только поиском кредитов. Мы будем добиваться, чтобы инициативы, которые есть у промышленников, были реализованы", - подчеркнул Юрий Бойко.

Справочно: На некогда успешном градообразующем предприятии раньше работало несколько тысяч человек. Выпускали сотни тысяч автомобилей в год. Завод гордился своими рабочими династиями. Люди выстраивались в очереди за "Запорожцами", "Тавриями", "Ланосами". Сейчас - конвейер остановили. Людей - уволили. Бывший автогигант фактически превратился в штамповщика запчастей. Собственное производство остановили в январе 2018 года.