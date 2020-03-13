В пятницу, 13 марта, парламент Болгарии проголосовал за объявление чрезвычайного положения, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время выступления в парламенте объяснил, что чрезвычайное положение нужно в основном для "недисциплинированных людей".

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"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдать во время этого чрезвычайного положения", - подчеркнула глава парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.

Чрезвычайное положение позволяет закрыть школы, детские сады и университеты. Кроме того. полиция сможет более строго контролировать несоблюдение правил карантина гражданами.

Отмечается, что концу недели правительство объявит список стран, куда гражданам Болгарии не позволят ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Премьер-министр также выразил опасения, что пандемия коронавируса обернется для бюджета потерей 3 млрд левов (1,7 млрд долларов).

Ранее мы писали о том, что в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.