Закрити магазини, обмежити переміщення людей всередині країни та заборонити зібрання більше 10 осіб одночасно закликає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. У своєму зверненні він пропонує дозволити працювати лише фармацевтичним і продуктовим крамницям.

В Одесі та Львові відсьогодні так і зробили - зупинили роботу всіх об'єктів загального користування, крім магазинів та аптек.

Нагадаю, Україна з 12 березня - на карантині. З вівторка буде закритий кордон. Чого чекати далі?

Три підтверджених випадки захворювання в Україні, порівняно зі 150 тисячами у світі. Здавалося б, цифра поки що невелика, та в Україні вже вжито превентивних заходів для боротьби з пандемією.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Тимчасово закрити з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до третього квітня 2020 року пункти пропуску через державний кордон до міжнародного пасажирського та повітряного сполучення, крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

Виїхати іноземцям з території України можна буде після 17 березня. А от торгівлю та вантажні сполучення поки що не скасовують. Натомість, обіцяють ретельно стежити за проведенням дезінфекційних заходів.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:

У нас відбувається постійна дезінфекція в громадському транспорті - те що стосується "Мінінфраструктури" - це всі літаки. Ці заходи і раніше відбувалися, але зараз більш ретельно відбуваються. Те ж саме стосується місць скупчення людей - це залізничні вокзали, залізничні потяги.

Заручниками ситуації поки що залишаються тисячі наших співвітчизників, які не виїхали з-за кордону. Наприклад, Італія - друга у світі країна, яка найбільше постраждала від поширення нового коронавірусу. В Італії проживає чверть мільйона українців, а от кількість заробтічан - ще більша.

Євген, далекобійник:

Словения закрыла транзит из-за того, что Венгрия закрыла транзит. И сказали в Словении - если Венгрия открывает для вас транзит, тогда мы вас отпускаем. - Скільки днів ви знаходитесь у такій ситуації? - Уже четверо суток, уже закончилась еда. Купить еду просто невозможно, магазины пока что, на сегодня, закрыты, вчера были открыты, но купить очень сложно еду.

На тепер в Україні у дванадцятьох пацієнтів є підозра на коронавірус. І поки вакцини від Covid-19 немає, лікарі рекомендують дотримуватися елементарних правил гігієни: мити руки після відвідання громадських місць, мати при собі дезінфектор та за можливості уникати місць великого скупчення людей.