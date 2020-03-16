В Одесі та Львові зупинили роботу всі об'єкти загального користування [ Редактировать ]
Закрити магазини, обмежити переміщення людей всередині країни та заборонити зібрання більше 10 осіб одночасно закликає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. У своєму зверненні він пропонує дозволити працювати лише фармацевтичним і продуктовим крамницям.
В Одесі та Львові відсьогодні так і зробили - зупинили роботу всіх об'єктів загального користування, крім магазинів та аптек.
Нагадаю, Україна з 12 березня - на карантині. З вівторка буде закритий кордон. Чого чекати далі?
Три підтверджених випадки захворювання в Україні, порівняно зі 150 тисячами у світі. Здавалося б, цифра поки що невелика, та в Україні вже вжито превентивних заходів для боротьби з пандемією.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Тимчасово закрити з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до третього квітня 2020 року пункти пропуску через державний кордон до міжнародного пасажирського та повітряного сполучення, крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.
Виїхати іноземцям з території України можна буде після 17 березня. А от торгівлю та вантажні сполучення поки що не скасовують. Натомість, обіцяють ретельно стежити за проведенням дезінфекційних заходів.
Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:
У нас відбувається постійна дезінфекція в громадському транспорті - те що стосується "Мінінфраструктури" - це всі літаки. Ці заходи і раніше відбувалися, але зараз більш ретельно відбуваються. Те ж саме стосується місць скупчення людей - це залізничні вокзали, залізничні потяги.
Заручниками ситуації поки що залишаються тисячі наших співвітчизників, які не виїхали з-за кордону. Наприклад, Італія - друга у світі країна, яка найбільше постраждала від поширення нового коронавірусу. В Італії проживає чверть мільйона українців, а от кількість заробтічан - ще більша.
Євген, далекобійник:
Словения закрыла транзит из-за того, что Венгрия закрыла транзит. И сказали в Словении - если Венгрия открывает для вас транзит, тогда мы вас отпускаем. - Скільки днів ви знаходитесь у такій ситуації? - Уже четверо суток, уже закончилась еда. Купить еду просто невозможно, магазины пока что, на сегодня, закрыты, вчера были открыты, но купить очень сложно еду.
На тепер в Україні у дванадцятьох пацієнтів є підозра на коронавірус. І поки вакцини від Covid-19 немає, лікарі рекомендують дотримуватися елементарних правил гігієни: мити руки після відвідання громадських місць, мати при собі дезінфектор та за можливості уникати місць великого скупчення людей.
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