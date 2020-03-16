Подготовка к карантину: в украинских аптеках заканчиваются товары для защиты от коронавируса [ Редактировать ]
В украинских аптеках заканчиваются товары для защиты от коронавируса. Как сообщили "Подробностям" в одной из крупных сетевых аптек Киева, ажиотажный спрос наблюдается на любые медицинские товары, способные хоть как-нибудь защитить от грозного вируса COVID-19.
За последнюю неделю покупатели разобрали все запасы защитных масок, антисептиков, противовирусных, жаропонижающих препаратов и витаминов. Особой популярностью пользуются различные спиртосодержащие настойки. Про запас берут не только доступные украинские лекарства, но и западные аналоги, которые дороже в несколько раз.
Некоторые товары берут крупными партиями, не исключено, что для перепродажи на торговых площадках в интернете.
Люди спрашивают термометры и кварцевые лампы. Эти товары также в дефиците. Постоянно интересуются наличием тестов на коронавирус, однако в продажу их не поступало.
По словам оптовиков, антисептики на складах еще есть и ожидаются новые поставки, а вот когда прибудут новые партии защитных масок - неизвестно. Из-за повышенного спроса, производители во всем мире подняли цены в несколько раз. Маски бронируют на несколько недель вперед.
Напомним, что французский Институт Пастера запретил людям, подхватившим коронавирус, принимать противовоспалительные препараты. Они могут вызвать осложнения со здоровьем.
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