Як захистити бізнес від епідемії коронавірусу [ Редактировать ]
Як зменшити фінансовий удар від корона вірусу, - розмірковують у багатьох країнах світу. У США, приміром, виділяють десятки мільярдів доларів для допомоги тим американцям, які найбільше постраждали від епідемії. А у Великій Британії фінансову допомогу готують для закладів харчування та театрів.
Незвично тихо у Лондонському аеропорту Гатвік. Через ізоляцію цілих країн, дедалі більше рейсів - скасовані. Авіаперевізники чи не першими відчули серйозний удар від наслідків коронавірусу. Працівників відправляють у неоплачувану відпустку, деякі компанії вимушені скорочувати персонал.
Майкл Г'юсон, провідний аналітик ринку:
Британія стала першопрохідцем, і минулого тижня вже призупинила місцеві податки для бізнесу. Але відтоді - багато що змінилося. Тепер необхідна значно сильніша фіскальна реакція. Зокрема, перерва для виплати іпотеки та інших кредитів, відтермінування платежів для тих компаній, які мають труднощі з прибутком.
Наступний фінансовий удар епідемія завдасть закладам роздрібної торгівлі, готелям та всій сфері послуг. Попит вже знижується до нуля. Особливо після поради прем'єра: зменшити усі соціальні контакти - зокрема, уникати пабів та театрів. Хоча, офіційно наказ про закриття закладів - досі не надходив.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Це стане дуже серйозним викликом для великого та малого бізнесу. І ми зробимо все можливе, щоби надати йому необхідну ліквідність, аби у них було достатньо часу для проведення оплат. Але так само ми змінювати нашу фіскальну політику, щоби бізнес зміг пережити ці часи.
І перші кроки вже продумані. Для початку фінансову допомогу передбачать для пабів, клубів та театрів. Також рятувальні заходи розповсюдяться на приватних підприємців, які втрачають прибуток через Covid-19. Десятки мільярдів доларів для пом'якшення наслідків епідемії виділяють і в США. Палата представників Конгресу пропонує допомогу по безробіттю та оплачуване лікарняне.
Ненсі Пелосі, спікер Палати представників конгресу США:
Ми мусимо насамперед думати про сім'ї і про те, як підтримати їх у цей час. Також, ми розробляємо подальші кроки і продовжимо слухати науковців, медиків та місцевих лідерів, щоби розробити найефективнішу відповідь наслідкам коронавірусу.
У США назустріч клієнтам підуть і деякі автомобільні виробники. Вони відтерміновують виплати за кредитами для тих, хто позбувся роботи через карантин. Уже очевидно, що коронавірус поставив світову економіку на межу кризи і вона може стати найсерйознішою за століття.
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