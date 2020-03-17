Протести підприємців, масочний режим у маршрутках та дезінфекція бібліотек, - так другий день жорсткого карантину переживають південні регіони країни.

Одеса. До загальнодержавних обмежень місцеві чиновники додали власні (згідно з розпорядженням міськради) - у громадському транспорті усі мають бути тільки у масках, навіть водії. Втім, вони є лише на поодиноких пасажирах.

Людмила Загурська, жителька Одеси:

Конечно, я понимаю, что это вопрос очень серьезный, но каждый решает себе сам, что ему делать, правда? Главное, не боятся ничего, ну, и естественно, соблюдать гигиену - это обязательно!

Віра Щербак, жителька Одеси:

Ну, к этому я отношусь нормально, но дело в том, что маски-то, пойдите, купите! Вот в чем дело! Их нет вообще! Ни антисептиков, ни масок нет в аптеках!

Нестача масок і у водіїв транспорту. Посадовці запевняють: вже працюють над цим питанням.

Сергій Щербань, заступник директора департаменту транспорту Одеської міськради:

Мы получили заверения от руководителей предприятий о том, что водители до конца дня будут обеспечены масками, будут обеспечены одноразовыми перчатками.

Водночас, в мерії зазначили: контролювати виконання таких вимог повинна патрульна поліція. Правоохоронці ж нам відповіли: відповідний закон був ухвалений лише сьогодні, чинності поки що не набув, тому й притягувати порушників до відповідальності поки що не можуть.

Запоріжжя. Власник секонд хенду нарікає - в залі жодного покупця. Проте, магазин не зачинив. Ігнорують карантин і в сусідньому бутику. Аби проконтролювати підприємців, які порушують карантин, мерія відряджає мобільні групи. Виявляють безліч порушень. Відкриті кафе, спортзали, магазини.

Так этот же не ко мне вопрос. - Так, а к кому? - Ну, вы то нарушаете. - Ну, начальство сказало, мы вышли, что мы можем сделать?

Не припинили роботу і стихійні базари:

Это последний день наш, можно сказать.

Закриті лише комунальні ринки. Проте підприємці невдоволені. Прийшли під мерію з вимогою дозволити працювати.

Володимир Коляка, приватний підприємець:

В итоге, получается, что люди привезли тонны мяса, тонны овощей, закупили продукцию, колбасы, это все. Всю продукцию. И их, не предупредив, на следующий день - рынки уже все закрыты, висят объявления. Куда это все девать?

Порушників карантину чиновники поки попереджають. Та вже від завтра погрожують штрафними санкціями.

Валерій Єделєв, радник міського голови Запоріжжя:

Я далек от мысли, что мы сразу сейчас возьмем всех бросать в каталажку. Нет, конечно! Но если будут случаи, когда кто-то принципиально ставит свои интересы выше интересов всего города - конечно, к ним будут приниматься самые жесткие меры.

Вже кілька днів в Запоріжжі дезінфікують громадський транспорт. Та як дотриматись встановлених пасажиронорм - ще не знають.

Євген, водій маршрутки:

По телевизору слышали, что, да, действительно, по 10 человек. Но просто это же не реально. Как можно подъехать, стоит 20 человек, і чтобы 10 зашло - і закрыть двери. Я же их просто не выгоню. Они же мне автобус перевернут.

Миколаїв. Від ранку люди вишикувалися в черги до аптек.

Ліки вчора були, я купляла собі противірусний препарат, антибіотик, хотіла ще взяти парацетамол, але не знайшла, масок немає давно.

Центр надання адміністративних послуг запровадив низку попереджувальних заходів. Відтепер тут скоротили перелік послуг, немає живих черг, а людей записують на прийом лише онлайн. В бібліотеках -порожньо. Скасовано видачу книжок та масові заходи, а меблі та комп'ютери обробляють спец-розчинами.

Костянтин Картузов, директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаїв:

Ми не працюємо, не пускаємо читачів, читальний зал ретельно прибираємо.

Щодо магазинів та не продуктових ринків, то в Миколаєві переважно ігнорують розпорядження про обмежувальні заходи. А от більшість кав'ярень відтепер працюють лише на винос, анонсувавши великі знижки або безкоштовну доставку.