В среду, 18 марта, стало известно, что в связи с карантином из-за коронавируса приостановлен призыв граждан на срочную военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

Также, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические меры.

"По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, до отдельного распоряжения ", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи. А также в Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Кроме того, в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года.