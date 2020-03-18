КП "Киевпастранс" будет наказывать своих водителей, если те будут перевозить количество пассажиров более десяти человек.

Об этом сообщает издательство "Корреспондент" со ссылкой на представителя Киевпастранса.

По его словам, водителей, которые будут превышать существующие нормы перевозок будут лишать премий и даже увольнять.

"Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта - ред.)... Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения",- сказал представитель КП.

Известно, что сейчас в столице курсируют более полутора тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

Ранее мы писали, что количество пассажиров в общественном транспорте доверили контролировать полиции.