Сотрудники полиции за два дня карантина составили постановления на троих человек

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Романа Мартынюка.

Известно, что штрафы получили работник заведения и два водителя.

"На сегодня, за эти два дня карантина, патрульные составили три протокола за нарушение карантина. Один случай относительно работника заведения, которое продолжало работу, несмотря на запрет, и работник которого отказывался прекратить нарушение, два других – на водителей. В частности, один на водителя междугородной маршрутки, который перевозил более 10 пассажиров, что сейчас запрещено", - отметили правоохранители.

Пресс-секретарь не конкретизировал частного или коммунального перевозчика привлекли к ответственности.

Сотрудники полиции направили постановления в суд, который должен вынести окончательный вердикт по делу.

Ране мы писали о том , что установлены нормы перевоза пассажиров в общественном транспорте на период карантина.