Нарушение карантина: оштрафованы три человека [ Редактировать ]
Сотрудники полиции за два дня карантина составили постановления на троих человек
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Романа Мартынюка.
Известно, что штрафы получили работник заведения и два водителя.
"На сегодня, за эти два дня карантина, патрульные составили три протокола за нарушение карантина. Один случай относительно работника заведения, которое продолжало работу, несмотря на запрет, и работник которого отказывался прекратить нарушение, два других – на водителей. В частности, один на водителя междугородной маршрутки, который перевозил более 10 пассажиров, что сейчас запрещено", - отметили правоохранители.
Пресс-секретарь не конкретизировал частного или коммунального перевозчика привлекли к ответственности.
Сотрудники полиции направили постановления в суд, который должен вынести окончательный вердикт по делу.
Ране мы писали о том , что установлены нормы перевоза пассажиров в общественном транспорте на период карантина.
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