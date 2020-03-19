Во Франции будет продлен двухнедельный карантин [ Редактировать ]
Франция продлит двухнедельный карантин, введенный в понедельник, 16 марта, если сохранится угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, передает Reuters.
"У нас есть только одна цель - выиграть войну против COVID-19", - заявил глава МВД в интервью радио "Европа 1".
В данное время около 100 000 полицейских по всей Франции контролируют закрытие магазинов, учебных заведений, развлекательных центров и спортивных арен.
Людям позволяется покидать дома лишь для того, чтобы купить продукты, ходить на работу, заниматься спортом в одиночку или обращаться за медицинской помощью. Такая жесткая мера вызвала массовый выезд парижан в сельскую местность.
Любой француз, выходящий на улицу, должен иметь при себе документ, оправдывающий его перемещение. В противном случае он рискнуть получить штраф. По словам министра внутренних дел Франции, за последние 24 часа были проведены десятки тысяч полицейских проверок и выписано более четырех тысяч штрафов.
Полиция использует громкоговорители, чтобы изгонять людей с пляжей. Во Франции установилась теплая погода, что побуждает молодежь идти гулять и открывать пляжный сезон.
В таких условиях правительство президента Эммануэля Макрона критикуют медики, полиция и общественность из-за нехватки масок, перчаток и другого защитного снаряжения. Аналогичная ситуация сложилась во многих странах Европы.
По последним данным, коронавирусная инфекция подтверждена у 9 058 жителей Франции, 243 челвоека скончались, 243 - выздоровели.
по теме
На Херсонщині чоловіка з симптомами коронавірусу доправили до лікарні силоміць
Правила не для всіх. На Херсонщині чоловіка з симптомами коронавірусу доправили до лікарні силоміць. А на Київщині пацієнта, в якого діагноз підтвердився, залишили хворіти вдома
Dior, Guerlain и Givenchy начинают производить антисептики от кутюр
Французские бренды духов начнут производить антисептики
Коронавирус будет побежден: врачи дали неутешительный прогноз
Во Франции рассказали, когда закончится эпидемия
"Девушка Джеймса Бонда" заразилась коронавирусом
Она находится дома на карантине
Шик і блиск проти інфекції: у Йорданії виготовляють гламурні захисні маски
Йорданська дизайнерка виготовляє гламурні захисні маски. Справжні респіратори оздоблює намистинами, стразами та модними атрибутами