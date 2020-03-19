Франция продлит двухнедельный карантин, введенный в понедельник, 16 марта, если сохранится угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, передает Reuters.

"У нас есть только одна цель - выиграть войну против COVID-19", - заявил глава МВД в интервью радио "Европа 1".

В данное время около 100 000 полицейских по всей Франции контролируют закрытие магазинов, учебных заведений, развлекательных центров и спортивных арен.

Людям позволяется покидать дома лишь для того, чтобы купить продукты, ходить на работу, заниматься спортом в одиночку или обращаться за медицинской помощью. Такая жесткая мера вызвала массовый выезд парижан в сельскую местность.

Любой француз, выходящий на улицу, должен иметь при себе документ, оправдывающий его перемещение. В противном случае он рискнуть получить штраф. По словам министра внутренних дел Франции, за последние 24 часа были проведены десятки тысяч полицейских проверок и выписано более четырех тысяч штрафов.

Полиция использует громкоговорители, чтобы изгонять людей с пляжей. Во Франции установилась теплая погода, что побуждает молодежь идти гулять и открывать пляжный сезон.

В таких условиях правительство президента Эммануэля Макрона критикуют медики, полиция и общественность из-за нехватки масок, перчаток и другого защитного снаряжения. Аналогичная ситуация сложилась во многих странах Европы.

По последним данным, коронавирусная инфекция подтверждена у 9 058 жителей Франции, 243 челвоека скончались, 243 - выздоровели.