Понад 13 тисяч хворих, драматичне звернення Ангели Меркель до народу і термінове будівництво лікарень для інфікованих. Як в Німеччині намагаються зупинити корона вірус?

П'ятнадцять років поспіль Ангела Меркель записувала телевізійне звернення до народу лише щоб привітати німців з Новим роком - коронавірус змусив канцлера зрадити цій традиції.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Я хочу вам сказати - все серйозно. І поставтеся до цього серйозно. З часів німецької єдності, - ні, з періоду Другої Світової війни, - наша країна ще не стояла перед викликом, для якого настільки важливі наші спільні дії і солідарність.

Канцлер подякувала медикам, які рятують пацієнтів, і працівникам супермаркетів, які працюють в умовах споживчої паніки. І попросила людей про одне - сидіти вдома.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Поради вірусологів чіткі: не тисніть один одному руки, мийте їх, тримайте відстань у півтора метра від інших. В ідеалі, - взагалі не контактуйте з літніми людьми, які найвразливіші до вірусу. Пам'ятайте: той, хто уникає непотрібних зустрічей, - допомагає лікарям, які зараз дбають про хворих. І таким чином - рятує чиєсь життя.

Жодних нових обмежувальних заходів Ангела Меркель не проанонсувала. Але за годину після її звернення стало відомо - Німеччина закриває внутрішні кордони для громадян Іспанії, Італії, Австрії, Франції, Люксембургу, Данії та Швейцарії. Їх не впускатимуть до країни, якщо вони приїдуть чи прилетять з поважної причини.

Поки що, німців просять зайвий раз не виходити з дому. Офіційних заборон, як в Італії чи Іспанії, немає. Але найближчим часом, все може змінитися. Експерти інституту Роберта Коха вже отримали доступ до мільйонів мобільних телефонів громадян. Вони хочуть проаналізувати мобільність німців і перевірити, чи дотримуються вони рекомендацій уряду. Якщо ні, владі буде рекомендовано вжити більш жорстких заходів.

Кількість інфікованих в Німеччині невпинно зростає. Наразі хворіють понад 13 тисяч людей. Біля центрів тестування на коронавірус стоять черги.

Все дуже погано організовано. Тут шикуються цілі сім'ї, стоять літні і молоді люди. У одних є симптоми, інші десь в новинах почули, що може прийти і перевіритися кожен.

Німці прогнозують, що пік епідемії припаде на квітень. У Берліні найближчими днями почнеться будівництво додаткового госпіталю для хворих на коронавірус. Клініку, розраховану на тисячу пацієнтів, планують звести за три тижні.