В редакцию "Подробностей" обратились родные 18-летнего Андрея Грищенко. У мальчика лимфома Ходжкина, с которой он справляется еще с января 2019 года.

Андрюша из города Бурынь, Сумской области. Прошел множество блоков химии, КТ, МРТ, анализов. Лечение проходил в Сумской детской онкогематологической больницы. Однако, оно не дало результатов, поэтому принято было решение ехать на диагностику в Белоруссию.

Когда мальчика продиагностировали, то дали согласие взять Андрея на лечение. Однако, счет выставили просто неподъемный - 70 000 долларов. Пока что удалось насобирать всего лишь 9500 гривен.

По словам специалистов, у ребенка есть все шансы быть здоровым. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Андрюши людей.

Реквизиты для помощи:

4149499138490964 Грищенко Сергей (отец)