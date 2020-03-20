18-летний Андрей срочно нуждается в помощи, чтобы побороть лимфому [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратились родные 18-летнего Андрея Грищенко. У мальчика лимфома Ходжкина, с которой он справляется еще с января 2019 года.
Андрюша из города Бурынь, Сумской области. Прошел множество блоков химии, КТ, МРТ, анализов. Лечение проходил в Сумской детской онкогематологической больницы. Однако, оно не дало результатов, поэтому принято было решение ехать на диагностику в Белоруссию.
Когда мальчика продиагностировали, то дали согласие взять Андрея на лечение. Однако, счет выставили просто неподъемный - 70 000 долларов. Пока что удалось насобирать всего лишь 9500 гривен.
По словам специалистов, у ребенка есть все шансы быть здоровым. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Андрюши людей.
Реквизиты для помощи:
4149499138490964 Грищенко Сергей (отец)
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