Без роботи, але із зарплатою. Британський уряд бере на себе виплату зарплат працівникам приватних компаній. Йдеться про тих, хто залишився без роботи на час карантину. Як це працюватиме - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Із кожним днем Лондон стає дедалі безлюднішим. Від сьогодні не працюють кафе, паби та ресторани. А це означає - до армії безробітних долучаються кухарі, офіціанти й менеджери.

"Очевидно, ми стаємо сектором, який зазнав найбільших збитків. Зараз ми в крутому піке. Але все почалося ще минулого тижня, коли відчули значно менший попит. А за останні дні ситуація завдала неймовірного удару по бізнесу", - вважає Дін Ходжсон власник пабу.

Заклади опиняються в скрутному становищі. Адже треба не лише платити за оренду приміщення та комунальні послуги. А й давати зарплату працівникам, які змушені залишатися вдома. Щоби не почалися масові звільнення - уряд вирішив компенсувати зарплати. Тобто платитиме 80% суми замість роботодавців. Це стосується усіх працівників приватних компаній, які вимушено залишилися без роботи.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Уперше в нашій історії уряд втрутиться, щоби виплачувати людям зарплати. Урядовий грант покриватиме 80% - до двох тисяч п'ятисот фунтів на місяць. Це трохи більше середнього доходу. І звісно, працедавці можуть додавати до повної суми, якщо так вирішать. Це означає, що у людей залишиться робота, навіть якщо їхні працедавці не матимуть змоги їм платити.

Ця схема діятиме три місяці. І за необхідності - буде продовжена. Це не перший крок допомоги бізнесу в кризовий час. Раніше британські компанії звільнили від виплати податку на додану вартість. А ще їм дають можливість взяти безвідсотковий кредит на рік. І на цьому підтримка уряду не закінчиться. Уже наступного тижня оголосять додаткові заходи допомоги малому й середньому бізнесу.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ці кроки, на які ми зараз ідемо - лише тимчасові. І звісно, я впевнений, економіка Великої Британії відновиться. Але я мушу бути абсолютно чітким: швидкість одужання економіки повністю залежить від нас і нашої здатності зупинити вірус сьогодні.

Британський бізнес зітхнув із полегшенням. І у відповідь пропонує свою допомогу суспільству. Приміром, паб "Білий Лебідь" у Йоркширі безплатно здаватиме свої кімнати медичним працівникам. Насамперед тим, хто має підозру на COVID-19 і змушений самоізолюватися.

"Деякі мої друзі та родичі працюють у сфері охорони здоров'я. І я подумав, що мої номери простоюють зараз, а вони могли б стати прихистком для тих медиків, хто чекає на результати тесту на коронавірус. Вони можуть зупинитися тут на кілька днів, щоби не повертатися додому і не інфікувати родичів", - пояснив власник пабу Дін Ходжсон.

Окрім того, ледь не кожна мережа кав'ярень у країні пропонує медичним працівникам дармові напої та їжу за пів ціни.

Стд в уряді розраховують, що жорсткі карантинні заходи будуть необхідними у наступні три місяці. А наприкінці червня епідемія в країні може піти на спад. Але щомісяця обмеження переглядатимуть і відповідно до ситуації послаблюватимуть чи навпаки - робитимуть жорсткішими.