С 21:00 пятницы, 10 апреля, на мосту имени Патона в Киеве ограничат движение по крайним правым полосам. Сейчас путепровод исследуют специалисты и готовят его к масштабной реконструкции.

Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

Читайте также Мост Патона в Киеве превратился в водопад: видео

Мост имени Патона ожидает масштабная реконструкция. Сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций имени Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого будет разработана проектно-сметная документация – говорится в сообщении.

По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, с целью уменьшения нагрузки на мост будет ограничено движение по крайним правым полосам.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт прекращает работу. Также в каждой единице транспорта Киева будут дежурить по два полицейских.

Читайте также о том, когда Украина переходит на летнее время.