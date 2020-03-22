На мосту Патона ограничат движение из-за масштабной реконструкции [ Редактировать ]
С 21:00 пятницы, 10 апреля, на мосту имени Патона в Киеве ограничат движение по крайним правым полосам. Сейчас путепровод исследуют специалисты и готовят его к масштабной реконструкции.
Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.
Мост имени Патона ожидает масштабная реконструкция. Сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций имени Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого будет разработана проектно-сметная документация – говорится в сообщении.
По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, с целью уменьшения нагрузки на мост будет ограничено движение по крайним правым полосам.
Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт прекращает работу. Также в каждой единице транспорта Киева будут дежурить по два полицейских.
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