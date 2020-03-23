Минздрав Украины опубликовал инструкцию по правильному захоронению жертв коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По информации, МОЗ призывает не проводить длинных церемоний и сократить количество людей на похоронах.

"Мы разработали определенную инструкцию того, как это происходит. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования. Первый риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там, где возможно большое скопления людей, прощальные поцелуи – это те точки риска, которые нужно исключить и предотвратить",- сообщил Ляшко.

Также известно, что при Министерстве здравоохранения работает оперативный штаб, который выделяет все риски во время работы с инфицированными коронавирусом.

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