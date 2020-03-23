Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
По состоянию на вечер понедельника, средние цены на горючее по Украине установлены на следующем уровне:
Таким образом, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 27,51 гривен за литр, бензин А-95 - 26,35 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 25,35 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 25,72 гривен за литр, а газ - 10,92 гривен.
Раньше сообщалось о том, что АЗС обязали снизить цены на топливо. Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, и призвал их у снижению цен.
Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.
Тем временем, во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах.
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