Во вторник, 24 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в частности в центральных областях и Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сильные порывы ветра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 марта в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1-7, днем до + 3-3, на юге и востоке ночью около 0, днем до + 2 + 7.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Ранее мы писали о том, что непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов.