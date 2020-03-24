В возрасте 92 лет умер автор знаменитых комиксов о похождениях Астерикса и Обеликса – Альбер Удерзо

Об этом написали в BBC.

По их словам, о смерти автора представителям СМИ сообщили родные Удерзо.

Известно, что Альбер Удерзо начал рисовать истории о приключениях Астерикса и Обеликса в 1977 году.

В 2011 году в связи с преклонным возрастом он вынужден был передать свое мастерство молодому художнику-иллюстратору.

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