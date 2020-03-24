Скончался создатель комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса [ Редактировать ]
В возрасте 92 лет умер автор знаменитых комиксов о похождениях Астерикса и Обеликса – Альбер Удерзо
Об этом написали в BBC.
По их словам, о смерти автора представителям СМИ сообщили родные Удерзо.
Известно, что Альбер Удерзо начал рисовать истории о приключениях Астерикса и Обеликса в 1977 году.
В 2011 году в связи с преклонным возрастом он вынужден был передать свое мастерство молодому художнику-иллюстратору.
Читайте еще, в Москве на 77 году жизни от послеоперационных осложнений скончался писатель Эдуард Лимонов.
по теме
США и Канада закроют границу для путешествий
На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу
В США резко увеличилось число жертв от covid-19
В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом
Умер писатель Эдуард Лимонов
Во вторник, 17 марта, из-за осложнений после операции умер российский писатель Эдуард Лимонов
В США массово скупают оружие и патроны из-за коронавируса
В США опасаются того, что из-за пандемии перестанут нормально функционировать силы правопорядка
Пандемия коронавируса: в США получат экспериментальную дозу вакцины
В исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute начнутся клинические испытания