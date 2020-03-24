Українська влада, передусім Уряд, має нарешті показати суспільству чіткий план протидії коронавірусу і порятунку економіки, яка відчуває вплив внутрішніх помилок останніх місяців та загальної світової рецесії. Про це в ефірі радіо "НВ" сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Важливо, щоб Україна отримала чіткий план того, з чим ми стикаємося, і як влада буде діяти. Ми чи не єдина країна в Європі, яка так і не поклала на стіл суспільству чіткий план дій, що потрібно робити і як реагувати", - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, такі плани розроблені різні - від максимально ліберальних, націлених на тестування хвороби в максимальної кількості жителів, до жорстких - аж до повної зупинки економіки. Українці ж не бачать ніякого плану. Є лише запевнення, що наявний потенціал - кращий за 2008 рік або інші світові кризові періоди.

Разом з тим, навіть такі запевнення викликають сумнів. "Криза не почалася з коронавірусу, - сказав Володимир Гройсман. - Криза почалася наприкінці жовтня-листопада 2019 року. І Уряд Гончарука не те, що зробив помилку, він взагалі нічого не зробив, щоб зупинити падіння, сконцентруватися на економіці і не розпочинати рік з кризи! Те, що ми зараз отримали – це внутрішня економічна проблема, яку створили за кілька місяців. І тепер вона "накрилася" глобальною економічною кризою".

На думку Володимира Гройсмана, план дій влади має містити відповіді щонайменше на 4 ключові питання. Перше – протидія хворобі. Чітка, рішуча, відповідальна, стратегічно вивірена і без хаотичних рішень. Друге - економіка. "Коронавірус мине, і коли ми вийдемо з карантину, треба буде йти на діючі підприємства, у працюючу сферу послуг. Економіка має поїхати далі", - впевнений Володимир Гройсман.

Політик висловив думку, що наші точки економічного зростання – агровиробництво, де ми можемо втримати лідерські позиції, розвиток промисловості - зокрема медичної, а також людський капітал.

"В Україну повертаються сотні тисяч заробітчан. Вони бачили технології, мають досвід. І у нас є шанс створити для цих людей нові можливості, залишити їх тут, вдома. Для них потрібні кредитні інструменти, щоб вони могли започаткувати свою справу", - запропонував Гройсман.

Третій пункт плану - зрозуміла соціальна політика.

"Це питання треба вирішити сьогодні, не через місяць, коли наслідки будуть колосальні. У нас сотні тисяч людей, які позбавлені зарплати. У нас є тисячі українців, які повертають додому без заощаджень. І людина думає - а за що прожити місяць карантину? Я запропонував ідею, і, здається, новий глава Уряду (Денис Шмигаль) мене почув. Йдеться про нарахування мінімальної зарплати працівникам позабюджетної сфери. Це можна зробити. За моїми підрахунками, потрібно 500 млн дол. При резервах 25 млрд дол., це не такі великі ресурси. Тим більше, що вони все однаково підуть в економіку і будуть розвивати внутрішній попит", - сказав Володимир Гройсман.

Четвертий момент - безпека. Загроза на Сході нікуди не поділася, наголосив Гройсман. І так само потрібно дбати про безпеку мирних міст.