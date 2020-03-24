Под Ивано-Франковском умерла третья женщина с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Как отметили в ОГА, анализы женщины отправили в лабораторию Киева. Лабораторные результаты ожидаются в ближайшее время.
По данным местных СМИ, женщине было 60 лет, она жила в одном из районов области.
Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
по теме
На острове Пасхи зафиксировали первый случай коронавируса
Сообщается, что коронавирус диагностировали у 73-летней женщины
"Перше завдання - захистити медиків": Ірина Сисоєнко оцінила ситуацію з коронавірусом в Україні
Ірина Сисоєнко розповіла про те, що може і повинна зробити влада, щоб захистити медичних працівників
АТБ, ROZETKA и Новая почта вместе запускают доставку продуктов
В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости
Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях
Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова
Коронавирус в Украине: что известно
С каждым днем мы узнаем о новых случаях инфицирования и жертвах