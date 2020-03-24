Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, анализы женщины отправили в лабораторию Киева. Лабораторные результаты ожидаются в ближайшее время.

По данным местных СМИ, женщине было 60 лет, она жила в одном из районов области.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.