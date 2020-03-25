На всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації, а термін карантину продовжено на місяць до 24 квітня. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд. У разі потреби терміни можуть переглянути. Водночас режим надзвичайної ситуації - це не надзвичайний стан.

На цьому сьогодні наголосив прем'єр. Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайна ситуація не обмежуватиме конституційних прав громадян, а лише об'єднає зусилля для подолання загрози. Раніше такий режим діяв у восьми областях України та в Києві.

Уряд збирається запровадити кримінальну відповідальність за незаконне вивезення товарів, необхідних для профілактики та боротьби з коронавірусом. Відповідний законопроєкт передадуть у парламент.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд дасть доручення визначити і за потребою оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку. Повинно провести моніторинг цін на такі продукти, ми про це говорили, щоби зараз унеможливити спекулятивні зростання на продукти соціальних груп, тих, які є товарами, скажімо необхідного соціального використання і значення.

Денис Малюська, міністр юстиції України: