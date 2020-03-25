Українські лікарі мають бути забезпечені усіма необхідними медичними засобами - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Держава має стати на захист малого та середнього бізнесу, допомогти українцям зберегти робочі місця та створити фонд кредитування оплати праці. Про це заявив голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін.
А Профспілки у свою чергу готові щомісяця виділяти 200-250 мільйонів гривень на маски для лікарів. За словами політика, зараз в Україні 185 тисяч медиків. Кожному необхідно щонайменше 100 масок на місяць. Це приблизно 5 масок у день. Відповідні правки до антивірусного законодавства на період карантину парламент зможе внести вже в суботу.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Профспілки мають зайняти людиноцентричну позицію, профспілки повинні на період карантину призупинити збирати членські внески із своїх учасників і членів профспілок і всі ці кошти направити на забезпечення лікарів усім необхідним - масками і дезінфекторами. це приблизно щомісяця 200-250 млн гривень. Я вважаю, що в такий час потрібно всі ресурси всі без виключень зосередити на задачах боротьби з цією пандемією, з якомога найскорішим припиненням карантину.
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