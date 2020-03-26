Коронавирус в Украине: количество зараженных возросло (карта) [ Редактировать ]
По стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умерли 5 человек, 1- выздоровел.
Статистика по областям:
- Винницкая обл.- 1
- Волынская обл. - 2
- Днепропетровская обл. - 2
- Донецкая обл. - 1
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
- Запорожская обл. - 7
- Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных)
- Киев - 34
- Киевская обл. - 24
- Луганская обл. - 1
- Львовская обл. - 2
- Одесская обл. - 4
- Тернопольская обл. - 15 (1 летальный)
- Херсонская обл. - 1
- Черкасская обл. - 2
- Черновицкая обл. - 42 (1 летальный)
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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