По стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умерли 5 человек, 1- выздоровел.

Статистика по областям:

Винницкая обл.- 1

Волынская обл. - 2

Днепропетровская обл. - 2

Донецкая обл. - 1

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7

Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных)

Киев - 34

Киевская обл. - 24

Луганская обл. - 1

Львовская обл. - 2

Одесская обл. - 4

Тернопольская обл. - 15 (1 летальный)

Херсонская обл. - 1

Черкасская обл. - 2

Черновицкая обл. - 42 (1 летальный)

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.