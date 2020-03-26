Курс доллара продолжает расти [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, курс доллара в обменниках киевских банков продолжает расти. Об этом сообщает BIN.ua.
Так, курс продажи наличного доллара вырос на 9 копеек до 28,4368 Uah/Usd, курс покупки - на 14 копеек до 27,7539 Uah/Usd.
Средний курс покупки евро повысился на 14 копеек до 29,6603 Uah/Eur, курс продажи на 17 копеек до 30,7048 Uah/Eur.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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