Самый известный книжный праздник Украины вынужден перенести даты проведения фестиваля в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Мыстецкого Арсенала.

По их словам, "Книжный Арсенал" перенесли на неопределенный срок, но фестиваль обязательно состоится.

"Мы готовы провести Х Международный фестиваль

"Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его распланировали.

И мы верим, что он так же необходим нашим участникам и нашим посетителям.

Нужен не в "онлайне", а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере.

Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля",- отмечается в сообщении.

Даты проведения нынешнего фестиваля организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, Канский кинофестиваль был отменен в связи с пандемией коронавируса. Конкурс перенесли на 2021 год.